Пакет Пряников и связка баранок вместе весят 9 килограмм а два пакета Пряников и с??язка баранок вместе весят 13 кг сколько весит один пакет Пряников И сколько весит одна связка баранок
Математика
Пакет Пряников и связка баранок вместе весят 9 килограмм а два пакета Пряников и с??язка баранок вместе весят 13 кг сколько весит один пакет Пряников И сколько весит одна связка баранок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-9=4 это мы узнали сколько весит пряники значит 5кг баранку 4 пряники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Геометрия
Алгебра