Пакет Пряников и связка баранок вместе весят 9 килограмм а два пакета Пряников и с??язка баранок вместе весят 13 кг сколько весит один пакет Пряников И сколько весит одна связка баранок

Математика
Пакет Пряников и связка баранок вместе весят 9 килограмм а два пакета Пряников и с??язка баранок вместе весят 13 кг сколько весит один пакет Пряников И сколько весит одна связка баранок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-9=4 это мы узнали сколько весит пряники значит 5кг баранку 4 пряники
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