Пакет Пряников и связка баранок вместе весят 9 килограмм а два пакета Пряников и с??язка баранок вместе весят 13 кг сколько весит один пакет Пряников И сколько весит одна связка баранок

Математика

Пакет Пряников и связка баранок вместе весят 9 килограмм а два пакета Пряников и с??язка баранок вместе весят 13 кг сколько весит один пакет Пряников И сколько весит одна связка баранок

Автор: Гость