Определение подобия треугольников
Геометрия
Определение подобия треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то треугольники подобны. 2.Если угол одного треугольника равен углу другого треугольника, а стороны, образующие этот угол в одном треугольнике, пропорциональны соответствующим сторонам другого, то такие треугольники подобны. 3.Если три стороны одного треугольника соответственно пропорциональны трем сторонам другого, то такие треугольники подобны. Подобные треугольники — треугольники, углы которых соответственно равны, а стороны одного пропорциональнысходственным сторонам другого треугольника.
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