Из двух городов, расстояние между которыми 300 км, одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль со скоростью 80 км/ч и велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через сколько времени они встретятся?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 300 км, одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль со скоростью 80 км/ч и велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через сколько времени они встретятся?

Автор: Гость