Подобрать поэтические эпитеты разных авторов к словам берёза, тишина, лес утро ( п?? выбору)

Математика
Подобрать поэтические эпитеты разных авторов к словам берёза, тишина, лес утро ( п?? выбору)
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Автор: Гость
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Гость:
Белоствольная береза   прелестная тишина густой лес веселое утро
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