Помогите! Найдите такое трехзначное число, больше 735 и меньше 850, которое при деле??ии на 3, 5, 7 дает остаток 1. В ответе укажите хотя бы одно такое число.

Алгебра

Помогите! Найдите такое трехзначное число, больше 735 и меньше 850, которое при деле??ии на 3, 5, 7 дает остаток 1. В ответе укажите хотя бы одно такое число.

Автор: Гость