Помогите! Найдите такое трехзначное число, больше 735 и меньше 850, которое при деле??ии на 3, 5, 7 дает остаток 1. В ответе укажите хотя бы одно такое число.

Алгебра
Помогите! Найдите такое трехзначное число, больше 735 и меньше 850, которое при деле??ии на 3, 5, 7 дает остаток 1. В ответе укажите хотя бы одно такое число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 736 736:3=245 (ост1) 736:5=147(ост1) 736:7=105(ост1) Число 841 841:3=280(ост1) 841:5=168(ост1) 841:7=120(ост1)
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