У Миши х марок а у Андрея Y марок Если Миша отдаст Андрею 8 марок там Андрея стоит марок в двое больше чем останется у Миши

Математика

У Миши х марок а у Андрея Y марок Если Миша отдаст Андрею 8 марок там Андрея стоит марок в двое больше чем останется у Миши

Автор: Гость