У Миши х марок а у Андрея Y марок Если Миша отдаст Андрею 8 марок там Андрея стоит марок в двое больше чем останется у Миши
Математика
У Миши х марок а у Андрея Y марок Если Миша отдаст Андрею 8 марок там Андрея стоит марок в двое больше чем останется у Миши
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Гость:
(x-7):1=(y+8):2 !!!!!!!!!!!
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