Здравствуйте помогите плз. в составе подразделения 256 сотрудников, из них 32 человека - в должности инструктора, 16 - менеджера, 64 - специалиста, остальные - рядовые сотрудники. Определите количество информации в сообщении: ...

Гость: Гость:

Если бы все 256 были бы специалистами, то такое сообщение содержало бы 0 информации, потому что это и так ясно. 256/256=1=2^0 Если бы специалистов была ровно половина, то есть 128, то 1 бит - или специалист, или нет. 256/128=2=2^1 Если бы специалист был один, то 256 бит. Из этих рассуждений становится понятно, как считать. 256/64=4=2^2 Сообщение содержит 2 бита.