Срочно, можно пожалуйста характеристику Оксаны (Ночь перед рождеством) из произведения "Вечера на хуторе близ Диканьки" (((

Литература
Срочно, можно пожалуйста характеристику Оксаны (Ночь перед рождеством) из произведения "Вечера на хуторе близ Диканьки" (((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксана очень своенравственная девушка и очень быстро меняет свое мнение. Сначала для того чтобы он показал что ее любит ему надо достать черевичи ( сапоги в которых в то время ходила императрица), а потом в конце она понимет что любит его. Она очень веселая, обидчивая, в каком то случае очень пылкая, но в то же время очень простодушная и добрая.
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