Срочно, можно пожалуйста характеристику Оксаны (Ночь перед рождеством) из произведения "Вечера на хуторе близ Диканьки" (((

Гость: Гость:

Оксана очень своенравственная девушка и очень быстро меняет свое мнение. Сначала для того чтобы он показал что ее любит ему надо достать черевичи ( сапоги в которых в то время ходила императрица), а потом в конце она понимет что любит его. Она очень веселая, обидчивая, в каком то случае очень пылкая, но в то же время очень простодушная и добрая.