Тело массой m движется со скоростью V. После взаимодействия со стенкой тело стало двигаться в противоположном направлении с той же по модулю скоростью. Чему равен модуль изменения импульса тела?
Физика
Тело массой m движется со скоростью V. После взаимодействия со стенкой тело стало двигаться в противоположном направлении с той же по модулю скоростью. Чему равен модуль изменения импульса тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dp=m*V-(-m*V)=2*m*V ...........................................
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