Понятие и периодизация новейшей истории.

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Понятие и периодизация новой истории.Генезис капитализма в Европе к XVII в. и его особенности в различных европейских регионах. Сдвиги в социально-экономической, политической, идеологической и духовной жизни Европы. Понятие "новая история" связывают с именем Жана Бодена. Он предложил поделить историю на историю древнего мира, историю средних веков и новое время. В его понимании "новая история" это то, что пришло на смену средним векам. Вообще "новая история" - это период зарождения буржуазных (капиталистических) отношений. После 1500 в Европе начинает складываться новая европейская цивилизация. Европа устремляется в отрыв от Азии. Ведь Европа смогла перенять капиталистические отношения в большей степени чем Азия. Центр хозяйственной жизни Европы переместился из Средиземноморья в северо-восточную Европу. Эти страны оказались наиболее готовы к восприятию буржуазных отношений. М.А. Барг вводит термин "степень готовности" к восприятию капиталистических отношений. Развитие капитализма в Европе шло неравномерно и к концу XVII в. выделилось 4 региона: 1. страны, где активно развивались буржуазные отношения, мануфактурная стадия развития капитализма (Англия, Голландия). 2. Капиталистический уклад появился, но был подчинен феодальным структурам (Франция, ряд государств Германии, Швеция). 3. Страны, где зародились капиталистические отношения, но были придушены феодальной реакцией (Северная Италия, Испания, Португалия, Юго-Западная Германия). 4. Регион крепостничества (Россия, Польша, Чехия, Германия за Эльбой). В этот период в Китае к власти приходит Маньчжурская династия, туда начинают проникать европейцы. Япония устанавливает режим самоизоляции. Из Индии были вытеснены португальцы, при этом там господствует империя Великих монголов. Сильным государством остается Иран, который постоянно ведет борьбу с Турцией. Мощь же самой Османской империи к XVII в. уменьшается. В Америке идет активная экспансия. К середине XVII в. складывается экономическое единство мира и ключевую роль в этом играет Европа. Единой периодизации новой истории не существует. Даже есть мысль о том, что не нужно стремиться к научной периодизации новой истории. В СССР была принята следующая периодизация: 1640-1917 эта периодизация основана на словах Маркса о том, что революция это локомотив истории. 1-й этап - 1640-1870 2-й этап - 1871-1917. В 1934 вышел 1й учебник новой истории в СССР, в замечаниях на этот учебник и была формулирована эта периодизация. Но возник вопрос, с какой истории следует начинать новую историю. Маркс говорил, что АБР, а Энгельс, что только французская революция уничтожила феодализм сразу и одним ударом. В начале 30-х гг. XX в. выделились две точки зрения: * Косминский настаивал на том, что новую историю нужно начинать с АБР. * Волгин, Тарле - говорили, что новая история начинается с ВФБР. Спор был закончен с вмешательством Сталина, который поддержал Косминского. В 60-е гг. Ревуненков попытался вернуться к пересмотру периодизации, но безуспешно. В середине 90-х гг. в журнале "Новая и новейшая история" была опубликована периодизация Садовой и Козенко. Они отметили несколько недостатков в марксисткой периодизации: 1. деление на 2 части, где рубежом была Парижская коммуна, а она никак не повлияла на ход событий в Европе. 2. Империализм не оказался последней стадией капитализма. Они попытались совместить формационный и цивилизационный подходы: 1640(1649)-1789(1815) 1789(1815)-1914(1923). Разница между этапами в степени зрелости капитализма. В ответ на их публикацию собрался круглый стол в Пскове, который поддержал их в критике советской периодизации. На этом круглом столе решили, что начинать новую историю нужно с конца XV - начала XVI в. Это принято во всем мире, также и считали дореволюционные российские историки. Ведь зарождение капитализма длительный процесс, зачатки его появились до АБР и он не стал господствующим после нее. В XVI в. происходят ВГО, которые очень сильно повлияли на мировоззрение европейцев. Также проходит Реформация, которая производит идеологические изменения в умах европейцев. В науке на смену гелиоцентрической системе приходит геоцентрическая. В XVI-XVII вв. проходит научная революция, в науке зарождается скептицизм. вот и всё!