Решите уравнения 32-х=-16 х-12=-5 6+х-=-21
Математика
Решите уравнения 32-х=-16 х-12=-5 6+х-=-21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32-x=16 x=32-16 x=16 32-16=16 16=16 2)x-12=5 x=12+5 x=17 17-12=5 5=5 3)6+x=21 x=21-6 x=15 6+15=21 21=21
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