Сочинение нп тему осень

Литература
Сочинение нп тему осень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето кончилось Осень наступила осень вокруг листва все желтеет. Осень осень это сезон грибов Я люблю осень это самое прекрасное время в году как-то так больше не могу
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