Напишите пожалуйста, необходимые правила по составлению плана! КРАТКО НАДО, СРОЧНО!

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Как составить простой план.1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал).2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль.3. Озаглавьте части.4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли отражены в плане.5. Запишите план. Как составить сложный план.1. Внимательно прочитайте изучаемый материал.2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана).3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте (подпункты плана).4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено в них основное содержание изучаемого материала.