СРОЧНОО!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Автомобиль, двигаясь по прямой улице, отъезжает от исход??ого пункта в северном направлении на 300м. Затем на перекрёстке он поворачивает на восток и, пройдя 400м, останавливается. Сделайте чертёж и...

Физика

СРОЧНОО!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Автомобиль, двигаясь по прямой улице, отъезжает от исход??ого пункта в северном направлении на 300м. Затем на перекрёстке он поворачивает на восток и, пройдя 400м, останавливается. Сделайте чертёж и найдите путь и перемещение автомобиля.

Автор: Гость