СРОЧНОО!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Автомобиль, двигаясь по прямой улице, отъезжает от исход??ого пункта в северном направлении на 300м. Затем на перекрёстке он поворачивает на восток и, пройдя 400м, останавливается. Сделайте чертёж и...

Физика
СРОЧНОО!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Автомобиль, двигаясь по прямой улице, отъезжает от исход??ого пункта в северном направлении на 300м. Затем на перекрёстке он поворачивает на восток и, пройдя 400м, останавливается. Сделайте чертёж и найдите путь и перемещение автомобиля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь равен сумме пройденных расстояний, а перемещение равно расстоянию от начальной и конечной точки движения.
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