Составить уравнение прямой,проходящей через точку M0(0,-1) и отсекающей от координатного угла треугольник площадью 7

Математика
Составить уравнение прямой,проходящей через точку M0(0,-1) и отсекающей от координатного угла треугольник площадью 7
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Гость:
Слишком сложно оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооочень сложноооооооооооооо
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