Мне нужно пересказать кратко где то 10-15 предложения на английском языке на эту сказку a Service of love эту сказку можете прочитать в интернете мне очень срочно.
Английский язык
Мне нужно пересказать кратко где то 10-15 предложения на английском языке на эту сказку a Service of love эту сказку можете прочитать в интернете мне очень срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто составь план, и расскажи словами, которые ты знаешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каким будет вес космонавта на Луне,если в земных условиях его вес 700 Н? Ускорение с??ободного падения на Земле считать равным 10 м/с^2, на Луне -1...
Литература
Математика
Составить уравнение прямой,проходящей через точку M0(0,-1) и отсекающей от координатного угла треугольник площадью 7
Информатика