Мне нужно пересказать кратко где то 10-15 предложения на английском языке на эту сказку a Service of love эту сказку можете прочитать в интернете мне очень срочно.

Английский язык

Мне нужно пересказать кратко где то 10-15 предложения на английском языке на эту сказку a Service of love эту сказку можете прочитать в интернете мне очень срочно.

Автор: Гость