~45 и 44 Биология 6 класс

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45. Двудо́льные - класс покрытосеменных растений, у которых зародыш семени имеет две боковые супротивные семядоли. (картофель, гречиха, соя, свёкла, бахчевые, дуб, берёза, липа и мн. др.) , а однодольные имеют 1 семядоль