~45 и 44 Биология 6 класс
Биология
~45 и 44 Биология 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45. Двудо́льные - класс покрытосеменных растений, у которых зародыш семени имеет две боковые супротивные семядоли. (картофель, гречиха, соя, свёкла, бахчевые, дуб, берёза, липа и мн. др.) , а однодольные имеют 1 семядоль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Мне нужно пересказать кратко где то 10-15 предложения на английском языке на эту сказку a Service of love эту сказку можете прочитать в интернете м...
Физика
Каким будет вес космонавта на Луне,если в земных условиях его вес 700 Н? Ускорение с??ободного падения на Земле считать равным 10 м/с^2, на Луне -1...
Литература
Математика
Составить уравнение прямой,проходящей через точку M0(0,-1) и отсекающей от координатного угла треугольник площадью 7
Информатика