Просчитайте количество целых чисель от L до R все цифры которых различный

Информатика
Просчитайте количество целых чисель от L до R все цифры которых различный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
# просчитайте количество целых чисель от L до R все цифры которых различный # Код на ruby 2.2.3p173 def allDifferentNumbers?(n)     a = []     while n > 0 do         return false if a.include?(n % 10)         a << n % 10         n = n / 10     end     return true end def zadanie(l, r)     k = 0     for i in l..r         k += 1 if allDifferentNumbers?(i)     end     return k end # Примеры применения p zadanie(11, 13)
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