# просчитайте количество целых чисель от L до R все цифры которых различный # Код на ruby 2.2.3p173 def allDifferentNumbers?(n) a = [] while n > 0 do return false if a.include?(n % 10) a << n % 10 n = n / 10 end return true end def zadanie(l, r) k = 0 for i in l..r k += 1 if allDifferentNumbers?(i) end return k end # Примеры применения p zadanie(11, 13)