Просчитайте количество целых чисель от L до R все цифры которых различный
Информатика
Просчитайте количество целых чисель от L до R все цифры которых различный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
# просчитайте количество целых чисель от L до R все цифры которых различный # Код на ruby 2.2.3p173 def allDifferentNumbers?(n) a = [] while n > 0 do return false if a.include?(n % 10) a << n % 10 n = n / 10 end return true end def zadanie(l, r) k = 0 for i in l..r k += 1 if allDifferentNumbers?(i) end return k end # Примеры применения p zadanie(11, 13)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Мне нужно пересказать кратко где то 10-15 предложения на английском языке на эту сказку a Service of love эту сказку можете прочитать в интернете м...
Физика
Каким будет вес космонавта на Луне,если в земных условиях его вес 700 Н? Ускорение с??ободного падения на Земле считать равным 10 м/с^2, на Луне -1...
Литература