Исправь ошибки. На дисятки киламетро тянитца пущя. Густые леса сменяются полями б??лотами лугами. В пуще встретеш различные виды звирей и птиц. И среди них знаменитый беловежский зубр. В пуще много видов деревев. Идёш сосновым ...

Гость: Гость:

На десятки километров тянется пуща. Густые леса сменяются полями, болотами, лугами. В пуще встретишь различные виды зверей и птиц. И среди них знаменитый беловежский зубр. В пуще много видов деревьев. Идёшь сосновым бором. Воздух пахнет сосновой и еловой хвоей. Вдруг среди мрачных елей мелькает белая берёзка. А вот круглая поляна . От солнца,цветов и бабочек поляна кажется яркой и весёлой. В роще растут старые дубы. Есть гиганские сосны и ели, и берёзы и клёны. Ходишь среди них и любуешься этими великанами. Сердце наполняется гордостью за родную природу.