Исправь ошибки. На дисятки киламетро тянитца пущя. Густые леса сменяются полями б??лотами лугами. В пуще встретеш различные виды звирей и птиц. И среди них знаменитый беловежский зубр. В пуще много видов деревев. Идёш сосновым ...
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Исправь ошибки. На дисятки киламетро тянитца пущя. Густые леса сменяются полями б??лотами лугами. В пуще встретеш различные виды звирей и птиц. И среди них знаменитый беловежский зубр. В пуще много видов деревев. Идёш сосновым бором. Воздух пахнет сасновой и еловой хвоей. Вдрук среди мрачных елей милькает белая берёска. А вот крглая поляна . От солнца,цветов и бабочек поляна кажется яркой и весёлой. В рощи растут старые дубы. Есть гиганские сосны и ели и берёзы и клёны. Ходешь среди них и любуешься этими велеканами. Серце наполняится гордостью за родную природу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На десятки километров тянется пуща. Густые леса сменяются полями, болотами, лугами. В пуще встретишь различные виды зверей и птиц. И среди них знаменитый беловежский зубр. В пуще много видов деревьев. Идёшь сосновым бором. Воздух пахнет сосновой и еловой хвоей. Вдруг среди мрачных елей мелькает белая берёзка. А вот круглая поляна . От солнца,цветов и бабочек поляна кажется яркой и весёлой. В роще растут старые дубы. Есть гиганские сосны и ели, и берёзы и клёны. Ходишь среди них и любуешься этими великанами. Сердце наполняется гордостью за родную природу.
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