Прочитай текст. Найди и выпиши однокоренные слова, выдели в них корень. Укажи чере??ующиеся согласные в корне.На фото

Русский язык

Прочитай текст. Найди и выпиши однокоренные слова, выдели в них корень. Укажи чере??ующиеся согласные в корне.На фото

Автор: Гость