Прочитай текст. Найди и выпиши однокоренные слова, выдели в них корень. Укажи чере??ующиеся согласные в корне.На фото
Русский язык
Прочитай текст. Найди и выпиши однокоренные слова, выдели в них корень. Укажи чере??ующиеся согласные в корне.На фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусиным - гусиное - гуськом шажком - шагает
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