L get up a quarter past seven
Английский язык
L get up a quarter past seven
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я просыпаюсь в 15 минут восьмого
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