Четыре завода -"Океанский, "морской","речной", "озерный" выпучкают одинаковые двигатели для катеров. Судостроительной верфи нужно срочно купить 29 двигателей. Экономическая служба верфи из разных источников получила информацию:...

Гость: Гость:

Им надо купить 29 мы берём всё от конца. морской - стоимость 5 двигателей 17 значит 85 цена, океанский - стоимость 6 двигателей 9 значит стоимость 54 всего у нас 26 двигателей озёрнвй - стоимость 7 двигателей 7 а нам недовольно 3 так как 26 уже есть значит стоимость 21 21 + 54 + 85 = 160 это наименьшая сумма