Четыре завода -"Океанский, "морской","речной", "озерный" выпучкают одинаковые двигатели для катеров. Судостроительной верфи нужно срочно купить 29 двигателей. Экономическая служба верфи из разных источников получила информацию:...
Математика
Четыре завода -"Океанский, "морской","речной", "озерный" выпучкают одинаковые двигатели для катеров. Судостроительной верфи нужно срочно купить 29 двигателей. Экономическая служба верфи из разных источников получила информацию: Количество двигателей на складе заводов "Океанский"-9, "Морской"- 17, "Речной"-29,"озерный"-10. Цены двигателей, выпускаемых заводами (в условных единицах за штуку) "Океанский"- 6, "Морской"- 5, "Речной№- 8, "Озерный"-7. За какую наименьшую сумму судостроительная верфь сможет приобрести требуемое количество двигателей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им надо купить 29 мы берём всё от конца. морской - стоимость 5 двигателей 17 значит 85 цена, океанский - стоимость 6 двигателей 9 значит стоимость 54 всего у нас 26 двигателей озёрнвй - стоимость 7 двигателей 7 а нам недовольно 3 так как 26 уже есть значит стоимость 21 21 + 54 + 85 = 160 это наименьшая сумма
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