Цытатный план о Дубровском 8 глава
Литература
Цытатный план о Дубровском 8 глава
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1.Два помещика 2.Решение суда 3.Приезд молодого Дубровского 4.Смерть А.Г Дубровского 5.Похороны 6.Пожар в усадьбе Дубровского 7.Появление разбойников 8.Учитель француц Дефорж для Саши 9.Праздник в доме Троекурова,необычный рассказ Анны Савешны 10.Ночь Антона Пафнутича и Дефоржа 11.Объяснение 12.Признание Дубровского 13.Приезд князя Верейского 14.Сватовство Верейского 15.Встреча Марии и Дубровского 16.Свтовство Верейского приводит Машу в ужас 17.Встреча Саши с одним из хулиганов шайки Дубровского 18.Свадьба Верейского и Марии Кириловны 19.Дубровский покидает свою шайку
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