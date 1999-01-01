Помогите, по русскому задали сочинение про пушкенские музеи в россии, НЕ про пушкина, а про сами музеи и как можно больше музеев из всей россии 3-5, я уже должна идти в школу а сочинение так и не написала к севонешниму дню

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Сообщество пушкинских музеев – это объединение музеев (литературно-мемориальных и историко-краеведческих), рассказывающих о жизни и творчестве А.С. Пушкина, местах, где жил или бывал поэт, предках и потомках, а также литературных героях его произведений. В России с именем великого поэта связана сама идея создания литературных музеев. В 1879 г. в Императорском Царскосельском лицее был открыт первый музей А.С. Пушкина. А сегодня самая обширная сеть российских литературных музеев – это пушкинские музеи. Предпосылки к интеграции пушкинских музеев на современном этапе были заложены в 1989 г., когда началась работа по подготовке празднования 200-летия со дня рождения поэта. В юбилейный 1999 г. в обществе произошла консолидация сил: культурная общественность объединилась вокруг имени А.С. Пушкина. Правительственные структуры не только России, но и многих зарубежных стран, выделили огромные ресурсы (финансовые, информационные) для решения насущных задач по увековечиванию памяти великого художника слова. В большинстве пушкинских музеев в это время изменилась материально-техническая база, были проведены ремонтно-реставрационные работы, укрупнились коллекции. Музеи получили новые возможностей для развития и совершенствования своей деятельности. В 2000 г. в Государственном музее А.С. Пушкина состоялась конференция по итогам празднования 200-летнего юбилея поэта, где представители пушкинских музеев предложили продолжить совместную работу, объединившись для решения наиболее важных и существенных задач. 17 апреля 2006 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между пушкинскими музеями и Сообщество начало свою работу на постоянной основе. надеюсь помогла.