Привет У кого своя голова на плечах умоляю Помогите решить эти примеры Я помогу Но у меня времени нет пожалуйста сейчас фотку скинурешите все плиз

Математика

Привет У кого своя голова на плечах умоляю Помогите решить эти примеры Я помогу Но у меня времени нет пожалуйста сейчас фотку скинурешите все плиз

Автор: Гость