Привет У кого своя голова на плечах умоляю Помогите решить эти примеры Я помогу Но у меня времени нет пожалуйста сейчас фотку скинурешите все плиз
Математика
Привет У кого своя голова на плечах умоляю Помогите решить эти примеры Я помогу Но у меня времени нет пожалуйста сейчас фотку скинурешите все плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 910÷70×2 =26 600,000,000,000,000 =600,000,000,000,000 600×8 =4,800 4×52,680 =210,720 6×28,300 =169,800 12×800 =9,600 1,400×7 =9,800 9×8,000 =72,000 213,600×3 =640,800 14,830×5 =74,150 CM Security на страже конфиденциальности CM Security на страже конфиденциальности Ноутбук asus, модель f401A
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