Вставьте где нужно тире подчеркните подлежащее и сказуемое
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Вставьте где нужно тире подчеркните подлежащее и сказуемое
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Гость:
А где Задание ? Сфотографируй !
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