Решить уравнение 3^x=243
Математика
Решить уравнение 3^x=243
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
243 раздели на 3 и потом три умножь на полученное число
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