Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. 1.Что он делает здесь ночью ?? саду? (Ю. Тынянов) 2.Ирина начала учиться рисовать. 3.Кто посмел красть у меня со стола балладу? (Ю. Тынянов) Укажи предложение(-я) с сост...

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Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. 1.Что он делает здесь ночью ?? саду? (Ю. Тынянов) 2.Ирина начала учиться рисовать. 3.Кто посмел красть у меня со стола балладу? (Ю. Тынянов) Укажи предложение(-я) с составным глагольным сказуемым. 1.Я должен был признать свои ошибки. 2.Он попросил меня похлопотать о премии. 3.Осеннюю тишину нарушает стук дятла. Укажи предложение(-я) с составным именным сказуемым. 1.Учить - ум точить. (Пословица) 2.Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазками. (К. Паустовский) 3.Курица не птица, лодырь не человек, болтун не хозяин. (Пословиц

Автор: Гость