В состав тюркского каганата не входили
История
В состав тюркского каганата не входили
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Дата основания Тюркского каганата - 552 г. В состав населения Тюркского Каганата входили более 30 племен теле. В 603 году Тюркский каганат распался на Западно-тюркский каганат и Восточно-тюркский каганат. Этническую основу Западно-тюркского каганата составили “десять племен”.
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