В состав тюркского каганата не входили

История
В состав тюркского каганата не входили
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дата основания Тюркского каганата - 552 г. В состав населения Тюркского Каганата входили более 30 племен теле. В 603 году Тюркский каганат распался на Западно-тюркский каганат и Восточно-тюркский каганат. Этническую основу Западно-тюркского каганата составили “десять племен”.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. 1.Что он делает здесь ночью ?? саду? (Ю. Тынянов) 2.Ирина начала учиться рисовать. 3.Кт...
Ответить
Математика
Подобрать поэтические эпитеты разных авторов к словам берёза, тишина, лес утро ( п?? выбору)
Ответить
Литература
Краткое содержание дай капустку срочно ПЛС прямо сейчас
Ответить
Математика
Решить уравнение 3^x=243
Ответить
Русский язык
Вставьте где нужно тире подчеркните подлежащее и сказуемое
Ответить