В боллоне объёмом 0,5•10-3 м 3 содержится 2 кг кислорода О2 при температуре 15 градусов. Определить давление газа а баллоне

Физика

В боллоне объёмом 0,5•10-3 м 3 содержится 2 кг кислорода О2 при температуре 15 градусов. Определить давление газа а баллоне

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