В боллоне объёмом 0,5•10-3 м 3 содержится 2 кг кислорода О2 при температуре 15 градусов. Определить давление газа а баллоне
Физика
В боллоне объёмом 0,5•10-3 м 3 содержится 2 кг кислорода О2 при температуре 15 градусов. Определить давление газа а баллоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если принять кислород за идеальный газ, то можно воспользоваться уравнением Менделеева-Клапейрона. Ответ:≈ 3 *10^8 Па.
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