Пешеход прошёл некоторый путь за 3 секунды двигаясь со скоростью 3 м/с другой этот ??е путь за 6 секунд . а) вычислить путь пройденный первым переходом б) какова скорость второго пешехода? в) какое перемещение совершит второй п...

Физика

Пешеход прошёл некоторый путь за 3 секунды двигаясь со скоростью 3 м/с другой этот ??е путь за 6 секунд . а) вычислить путь пройденный первым переходом б) какова скорость второго пешехода? в) какое перемещение совершит второй пешеход если он будет двигаясь равноускоренно?

Автор: Гость