Пешеход прошёл некоторый путь за 3 секунды двигаясь со скоростью 3 м/с другой этот ??е путь за 6 секунд . а) вычислить путь пройденный первым переходом б) какова скорость второго пешехода? в) какое перемещение совершит второй п...
Физика
Пешеход прошёл некоторый путь за 3 секунды двигаясь со скоростью 3 м/с другой этот ??е путь за 6 секунд . а) вычислить путь пройденный первым переходом б) какова скорость второго пешехода? в) какое перемещение совершит второй пешеход если он будет двигаясь равноускоренно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3сек•3м/с=9м Б)9:6=0,15м/с
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