Составить программу, которая будет вводить 10 чисел и искать максимальное число среди этих чисел.

Информатика
Составить программу, которая будет вводить 10 чисел и искать максимальное число среди этих чисел.
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