Помогите плииз оаь о ара мо

Математика
Помогите плииз оаь о ара мо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производительность-x (4*7)*x+(5*6)*x+(3*8)*x=164 28x+30x+24x=164 82x=164:82 x=2(км)-производительность (4*7)*2=56(км)-1 бригада (5*6)*2=60(км)-2 бригада (3*8)*2=48(км)
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