В прямоугольном параллелепипеде измерения равны 2см,3см,4см. Найти диагональ параллелепипеда. ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Математика
В прямоугольном параллелепипеде измерения равны 2см,3см,4см. Найти диагональ параллелепипеда. ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ параллелепипеда равна квадратному корню из суммы квадратов его измерений: √2^2 + 3^2 + 4^2 = √29
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