Рассуждение о значении изучения фонетики

Русский язык
Рассуждение о значении изучения фонетики
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Автор: Гость
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Гость:
Фонетика -раздел языкознания,изучающая звуковую сторону языка :звуки речи , их чередования,свойства звуков ,ударение,интонацию,членение речи на фразы ,слова ,слоги .                                             Звуковые речи :                                                                  Гласные                                                      Согласные                          -состоят из голоса                                               -состоят из голоса и шума 
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