Рассуждение о значении изучения фонетики
Русский язык
Рассуждение о значении изучения фонетики
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Гость:
Фонетика -раздел языкознания,изучающая звуковую сторону языка :звуки речи , их чередования,свойства звуков ,ударение,интонацию,членение речи на фразы ,слова ,слоги . Звуковые речи : Гласные Согласные -состоят из голоса -состоят из голоса и шума
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