Сколько будет 1.a умножить на а - 25=0 2.у умножить на у + 1 =82 3.n умножить на n - 39 =35 + 7 4.х умножить на х - 24 = 5 умножить на 8 5.279 + у умножить на у = 35 умножить на 9 6.х : 6 =24 : 3 7.4 умножить на m =12+1...

Математика

Сколько будет 1.a умножить на а - 25=0 2.у умножить на у + 1 =82 3.n умножить на n - 39 =35 + 7 4.х умножить на х - 24 = 5 умножить на 8 5.279 + у умножить на у = 35 умножить на 9 6.х : 6 =24 : 3 7.4 умножить на m =12+12 столбиком пожалуйста

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