Выпиши из предложений грамматическую основу. Укажи, словом какой части речи выражено подлежащее. Пример: Кто в тереме живёт? Подлежащее — кто, местоимение Сказуемое — живёт На улице наступила кромешная тьма. Подлежащее — ...
Русский язык
Выпиши из предложений грамматическую основу. Укажи, словом какой части речи выражено подлежащее. Пример: Кто в тереме живёт? Подлежащее — кто, местоимение Сказуемое — живёт На улице наступила кромешная тьма. Подлежащее — Сказуемое — Препятствие преодолевает воля. Подлежащее — Сказуемое —
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1-ом Подлежащее-Тьма, существительное Сказуемое-Наступила Во 2-ом Подлежащее-Воля, существительное Сказуемое-Преодолевает Удачи!!!
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