Выпиши из предложений грамматическую основу. Укажи, словом какой части речи выражено подлежащее. Пример: Кто в тереме живёт? Подлежащее — кто, местоимение Сказуемое — живёт На улице наступила кромешная тьма. Подлежащее — ...

Русский язык

Выпиши из предложений грамматическую основу. Укажи, словом какой части речи выражено подлежащее. Пример: Кто в тереме живёт? Подлежащее — кто, местоимение Сказуемое — живёт На улице наступила кромешная тьма. Подлежащее — Сказуемое — Препятствие преодолевает воля. Подлежащее — Сказуемое —

Автор: Гость