В книге 48 страниц.Ира прочитала 10 страниц утром и столько же вечером.Сколько страниц осталось прочитать Ире?
Математика
В книге 48 страниц.Ира прочитала 10 страниц утром и столько же вечером.Сколько страниц осталось прочитать Ире?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+10=20(стр.)-прочитала Ира утром и вечером 48-20=28(стр.)-осталось прочитать. Ответ: 28 страниц или проще: 48-(10+10)=28
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