В книге 48 страниц.Ира прочитала 10 страниц утром и столько же вечером.Сколько страниц осталось прочитать Ире?

Математика

В книге 48 страниц.Ира прочитала 10 страниц утром и столько же вечером.Сколько страниц осталось прочитать Ире?

Автор: Гость