The man in/to the left of the tower... можете помочь (что надо вставить to или in)?
Английский язык
The man in/to the left of the tower... можете помочь (что надо вставить to или in)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно TO the left(налево). In the left-так не пишут.
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