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Геометрия
Срочно помогите ! ДАЮ 25 баллов !ВСЕ ЗАДАНИЯ !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот держи, все на фото, особое свойство прямоугольника что диагонали равны и точкой пересечения делаться пополам
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