Какова скорость пешехода,преодолевшего ровным шагом расстояние 1,2 км за 20 мин
Физика
Какова скорость пешехода,преодолевшего ровным шагом расстояние 1,2 км за 20 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано. формула. решение S S=1,2км. V=------ V=1,2:20= t=20мин. t. =0.06км/ч --------------- V=?
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