Какое тело отдаст большее количество теплоты: ртуть в комнатном термометре или ртуть в бутыли, если температура окружающего воздуха понизилась на 1°?

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Это скорее не задание (задача), а вопрос!? Если рассуждать логически: представляя размеры термометра и бутыли, то можно утверждать что, объём бутыли намного больше объёма ртутного столбика термометра. Значит ртуть в бутыли отдаст больше количества теплоты, чем ртутный столбик. Теплоёмкость отдачи роли играть не будет т.к. в обоих случаях ртуть контактирует со стеклом. Если говорить математическим языком (с помощью формул), наглядно можно убедится: зависимость между отдаваемой (получаемой) теплотой и массой прямая т.е. чем больше масса или объём, тем больше будет отдаваться (приниматься) тепло.