Даю 30 баллов! Помогите решить на фото, номер 5! Очень срочно нужно! Пожалуйста!!!
География
Даю 30 баллов! Помогите решить на фото, номер 5! Очень срочно нужно! Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азимут до мельницы 45 градусов До моста 230 градусов
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