Велосипедист движется по закруглению дороги радиусом 20м со скоростью 10м/с. С каки?? ускорением он проходит закругление? СРОЧНО!!!

Физика

Велосипедист движется по закруглению дороги радиусом 20м со скоростью 10м/с. С каки?? ускорением он проходит закругление? СРОЧНО!!!

Автор: Гость