Велосипедист движется по закруглению дороги радиусом 20м со скоростью 10м/с. С каки?? ускорением он проходит закругление? СРОЧНО!!!
Физика
Велосипедист движется по закруглению дороги радиусом 20м со скоростью 10м/с. С каки?? ускорением он проходит закругление? СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: В данной задаче мы имеем дело с центростремительным ускорением. а=(v^2)/r=(10^2)/20=5 м/с^2 Ответ: 5 м/с^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выполните синтаксический разбор !!! Быть воспитанным - значит , быть внимательным к другому , деликатным , тактичным , скромным .
Математика
В школу привезли новые парты и новые стулья общим количеством 120шт. Сколько привезли парт если в каждый класс было отдано 7 стульев и 5 парт?
Английский язык