В три палатки завезли разное количество мороженого причём в третью завезли столь??о сколько в 1 2 вместе в первую завезли больше чем во вторую сколько коробок мороженого привезли в каждую палатку если всего привезли 10 коробок

Математика

В три палатки завезли разное количество мороженого причём в третью завезли столь??о сколько в 1 2 вместе в первую завезли больше чем во вторую сколько коробок мороженого привезли в каждую палатку если всего привезли 10 коробок

Автор: Гость