В три палатки завезли разное количество мороженого причём в третью завезли столь??о сколько в 1 2 вместе в первую завезли больше чем во вторую сколько коробок мороженого привезли в каждую палатку если всего привезли 10 коробок
Математика
В три палатки завезли разное количество мороженого причём в третью завезли столь??о сколько в 1 2 вместе в первую завезли больше чем во вторую сколько коробок мороженого привезли в каждую палатку если всего привезли 10 коробок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если рассудить логически то кол-во коробок 3-ий палатки 5. И так! Если мы знаем что в первой больше чем во второй значит получается: 3 коробки-1 палатка 2 коробки-2 палатка 5 коробок-3 палатка
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