4x-5(3x-0,5)=3(7-3x)
Алгебра
4x-5(3x-0,5)=3(7-3x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-15x+2.5=21-9x -11x+2.5=21-9x -11x+9x=21-2.5 -2x=18.5 x=-9.25
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