Сыйлық дегеніміз не? Сыйлықты қалай таңдау керек? Сыйлықты сыйлау кезінде қандай ережелді есте ұСтаған жөн? Можно кратко, без сложных выражений
Қазақ тiлi
Сыйлық дегеніміз не? Сыйлықты қалай таңдау керек? Сыйлықты сыйлау кезінде қандай ережелді есте ұСтаған жөн? Можно кратко, без сложных выражений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сыйлыкты тандаганда онын багасы кымбат Болу миндетти емес, её бастысы ол адамга унау керек.Сыйлыкты шын пейiдден сыйлай керек
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