Сыйлық дегеніміз не? Сыйлықты қалай таңдау керек? Сыйлықты сыйлау кезінде қандай ережелді есте ұСтаған жөн? Можно кратко, без сложных выражений

Қазақ тiлi

Сыйлық дегеніміз не? Сыйлықты қалай таңдау керек? Сыйлықты сыйлау кезінде қандай ережелді есте ұСтаған жөн? Можно кратко, без сложных выражений

Автор: Гость