Представьте число -20 в виде суммы двух отрицательных чисел так, чтобы слагаемые были : а) целыми числами; б) десетичными дробями ;в) смешаными числами

Математика

Представьте число -20 в виде суммы двух отрицательных чисел так, чтобы слагаемые были : а) целыми числами; б) десетичными дробями ;в) смешаными числами

Автор: Гость