Представьте число -20 в виде суммы двух отрицательных чисел так, чтобы слагаемые были : а) целыми числами; б) десетичными дробями ;в) смешаными числами

Математика
Представьте число -20 в виде суммы двух отрицательных чисел так, чтобы слагаемые были : а) целыми числами; б) десетичными дробями ;в) смешаными числами
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-10-10 б)-17.5-2.5 в)-15_3/5-4_2/5
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