Помогите пожалуйста ! Выпишите сложноподчинённые предложения и начертите их схемы

Русский язык
Помогите пожалуйста ! Выпишите сложноподчинённые предложения и начертите их схемы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CПП - 1) Если о вас скажут такое - вы удостоились похвалы. (придаточное условное) 2) Мне представляется, что таким был .... (изъяснительное) 3 Это оказались слепые, которые .... (определительное)
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