Найди выражение с одинаковыми значениями

Математика
Найди выражение с одинаковыми значениями
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x4=24  3x8=24 25:5=5 45:9=5 10x6=60 6x10=60 48:6=864:8=8 6x1=6 30:5=6 27:3=9 81:9=9 3x3= 9 36:4=9 9x1=9 63:7=9

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